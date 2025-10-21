Путін боїться їхати до Будапешта? У Кремлі заговорили про "непідготовлену" зустріч

Що передувало

Нагадаємо, раніше CNN писало, що очікувана цього тижня зустріч Лаврова і Рубіо наразі відкладена.

За даними телеканалу, сторони мають різні бачення можливого завершення війни в Україні. Через це, за оцінками журналістів, можуть зірватися й плани президента США Дональда Трампа щодо особистої зустрічі з Володимиром Путіним.

Зустріч Трампа і Путіна

16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, після якої заявив, що зустрінеться з главою Кремля у Будапешті, "щоб обговорити можливість припинення цієї безславної війни між РФ та Україною".

Також американський президент сказав, що планує зустрітися з Путіним у найближчі два тижні.

Після цього прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив початок підготовки до зустрічі Трампа і Путіна в угорській столиці.

