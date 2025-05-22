Путін блокує мир: у МЗС назвали ідею диктатора про "буферну зону" доказом агресії Росії
Заяви російського диктатора Володимира Путіна про створення "буферної зони" є свідченням агресії Російської Федерації.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам.
Що передувало
Сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що російська армія почала реалізацію плану зі створення так званої "буферної зони безпеки" вздовж кордону з Україною.
"Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України", - заявив російський диктатор.
За його словами, збройні сили Російської Федерації вже навіть почали виконувати це завдання.
Реакція України
За словами речника МЗС Григорія Тихого, заяви Путіна - не нові, і подібне від диктатора раніше вже лунало.
"Але от конкретно зараз, в час, коли США, європейські партнери, Україна закликають до мирного процесу, до повного тривалого припинення вогню на 30 днів і більше, такі заяви від російського диктатора дуже показові. Вони демонструють всьому світові, що ця особа є єдиною причиною або, як вони кажуть, першопричиною цієї війни і єдиною причиною, чому ця війна досі триває", - заявив Тихий.
Він зауважив, що ці слова доводять наочно, що саме Путін та Росія є перешкодою для мирних зусиль зараз. І тому потрібно посилювати на них тиск всіх форм.
"Ну а те, що стосується всіляких буферних зон, на території Росії може бути буферна зона. Саме для цього Україна з минулого року проводить там Курську операцію. Отака наша позиція", - сказав він.
"Буферна зона" в Україні
Зазначимо, що це не перша заява Путіна про створення такої зони в Україні. Лише минулого року диктатор погрожував утворити буферну зону шириною до 150 км на кордоні з Україною, називаючи її "санітарною".
Тоді Путін підкреслив, що має намір створити так звану демілітаризовану зону, в якій не буде військ протилежної сторони.
Крім того, ще раніше, у 2023 році, російський диктатор заявляв, що якщо "прильоти" по території Росії триватимуть, то РФ повинна розглянути питання про створення "санітарної зони" на території України, щоб ЗСУ не могли дістатися до російських територій.
У Зеленського, щоправда, відповіли на такі заяви Путіна та пояснили справжню мету цього плану.
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