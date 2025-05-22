Путін блокує мир: у МЗС назвали ідею диктатора про "буферну зону" доказом агресії Росії

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам.

Що передувало

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що російська армія почала реалізацію плану зі створення так званої "буферної зони безпеки" вздовж кордону з Україною.

"Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України", - заявив російський диктатор.

За його словами, збройні сили Російської Федерації вже навіть почали виконувати це завдання.

Реакція України

За словами речника МЗС Григорія Тихого, заяви Путіна - не нові, і подібне від диктатора раніше вже лунало.

"Але от конкретно зараз, в час, коли США, європейські партнери, Україна закликають до мирного процесу, до повного тривалого припинення вогню на 30 днів і більше, такі заяви від російського диктатора дуже показові. Вони демонструють всьому світові, що ця особа є єдиною причиною або, як вони кажуть, першопричиною цієї війни і єдиною причиною, чому ця війна досі триває", - заявив Тихий.

Він зауважив, що ці слова доводять наочно, що саме Путін та Росія є перешкодою для мирних зусиль зараз. І тому потрібно посилювати на них тиск всіх форм.

"Ну а те, що стосується всіляких буферних зон, на території Росії може бути буферна зона. Саме для цього Україна з минулого року проводить там Курську операцію. Отака наша позиція", - сказав він.