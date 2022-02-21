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Путин в ближайшее время выступит с обращением, - Кремль

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Москва, Понедельник 21 февраля 2022 19:28
Путин в ближайшее время выступит с обращением, - Кремль Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением к россиянам. Сегодня он обещал принять решение о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в ближайшее время выступит с обращением. На данный момент других подробностей нет.

Напомним, сегодня после заседания Совета безопасности России Путин заявил, что примет решение о признании так называемых "ЛДНР".

Отметим, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил Путину признать так называемые "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

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