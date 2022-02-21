Путин в ближайшее время выступит с обращением, - Кремль
Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением к россиянам. Сегодня он обещал принять решение о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Сообщается, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в ближайшее время выступит с обращением. На данный момент других подробностей нет.
Напомним, сегодня после заседания Совета безопасности России Путин заявил, что примет решение о признании так называемых "ЛДНР".
Отметим, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил Путину признать так называемые "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.