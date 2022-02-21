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Путін найближчим часом виступить зі зверненням, - Кремль

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 19:28
Путін найближчим часом виступить зі зверненням, - Кремль Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін найближчим часом виступить зі зверненням до росіян. Сьогодні він обіцяв прийняти рішення про визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін найближчим часом виступить зы зверненням. На даний момент інших подробиць немає.

Нагадаємо, сьогодні після засідання Ради безпеки Росії Путін заявив, що ухвалить рішення про визнання так званих "ЛДНР".

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев запропонував Путіну визнати так звані "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей.

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