Путін блефує про можливість застосування ядерної зброї, - МЗС Литви

Російський диктатор Володимир Путін блефує про можливість застосування ядерної зброї.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Він нічого не виграє від цього, але все втрачає. Деякі країни на його боці, або він так думає. Китай явно підтримує Росію, глобальні партнери в Латинській Америці, Африці теж швидше на боці Путіна. Але якщо загрози стануть реальністю, все партнерство зникне в одну мить", - заявив він.
Ландсбергіс дав зрозуміти, що позиція, зайнята деякими провідними державами, щоб уникнути ескалації, може виявитися згубною.
"Цей шлях, якщо слідувати нашій стратегії, веде до руйнування країни. Він може призвести до справжнього конфлікту вже за межами України, до нього можуть бути залучені інші країни. Тому що ми посилаємо Путіну дуже чіткий сигнал: якщо ви нам загрожуєте, ми відступаємо", - заявив міністр.
Міністерство оборони Росії оголосило про початок підготовки до навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї.
США відреагували на загрозливу риторику Кремля. Вашингтон порадив Володимиру Путіну вивести свої війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву.
Водночас аналітики ISW зазначили, що Росія часто використовувала подібні загрози, щоб змусити Захід припинити військову допомогу Києву під час повномасштабного вторгнення в Україну.
Детальніше про те, навіщо РФ планує ядерні навчання - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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