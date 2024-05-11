Путин блефует о возможности применения ядерного оружия, - МИД Литвы

"Он ничего не выигрывает от этого, но все теряет. Некоторые страны на его стороне, или он так думает. Китай явно поддерживает Россию, глобальные партнеры в Латинской Америке, Африке тоже скорее на стороне Путина. Но если угрозы станут реальностью, все партнерство исчезнет в одно мгновение", - заявил он.

Ландсбергис дал понять, что позиция, занятая некоторыми ведущими державами во избежание эскалации, может оказаться губительной.

"Этот путь, если следовать нашей стратегии, ведет к разрушению страны. Он может привести к настоящему конфликту уже за пределами Украины, в него могут быть вовлечены другие страны. Потому что мы посылаем Путину очень четкий сигнал: если вы нам угрожаете, мы отступаем", - заявил министр.



