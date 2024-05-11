Путин блефует о возможности применения ядерного оружия, - МИД Литвы

Российский диктатор Владимир Путин блефует о возможности применения ядерного оружия.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Он ничего не выигрывает от этого, но все теряет. Некоторые страны на его стороне, или он так думает. Китай явно поддерживает Россию, глобальные партнеры в Латинской Америке, Африке тоже скорее на стороне Путина. Но если угрозы станут реальностью, все партнерство исчезнет в одно мгновение", - заявил он.
Ландсбергис дал понять, что позиция, занятая некоторыми ведущими державами во избежание эскалации, может оказаться губительной.
"Этот путь, если следовать нашей стратегии, ведет к разрушению страны. Он может привести к настоящему конфликту уже за пределами Украины, в него могут быть вовлечены другие страны. Потому что мы посылаем Путину очень четкий сигнал: если вы нам угрожаете, мы отступаем", - заявил министр.
Министерство обороны России объявило о начале подготовки к учениям с применением нестратегического ядерного оружия.
США отреагировали на угрожающую риторику Кремля. Вашингтон посоветовал Владимиру Путину вывести свои войска из Украины, если он опасается западной военной помощи Киеву.
В то же время аналитики ISW отметили, что Россия часто использовала подобные угрозы, чтобы заставить Запад прекратить военную помощь Киеву во время полномасштабного вторжения в Украину.
Детальнее о том, зачем РФ планирует ядерные учения - читайте в материале РБК-Украина.
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