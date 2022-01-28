Путин в беседе с Макроном не высказывал никаких наступательных планов

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью деэскалации вокруг Украины. При этом российский лидер не высказывал наступательных планов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Помощник Макрона заявил, что телефонные переговоры Макрона и Путина позволили договориться о необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, российский лидер хочет продолжить переговоры с Францией и ее союзниками.
"Президент Путин не высказывал никаких наступательных планов", - добавил помощник французского президента.
Напомним, сегодня, 28 января, состоялся телефонный разговор Макрона и Путина. Лидеры обсудили Украину, НАТО и российские так называемые "гарантии безопасности".
Отметим, накануне глава МИД Франции предупредил Россию об угрозе блокировки "Северного потока-2".