UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин в беседе с Макроном не высказывал никаких наступательных планов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью деэскалации вокруг Украины. При этом российский лидер не высказывал наступательных планов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Помощник Макрона заявил, что телефонные переговоры Макрона и Путина позволили договориться о необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, российский лидер хочет продолжить переговоры с Францией и ее союзниками.

"Президент Путин не высказывал никаких наступательных планов", - добавил помощник французского президента.

Напомним, сегодня, 28 января, состоялся телефонный разговор Макрона и Путина. Лидеры обсудили Украину, НАТО и российские так называемые "гарантии безопасности".

Отметим, накануне глава МИД Франции предупредил Россию об угрозе блокировки "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинФранцияРоссийская Федерация