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Путін у бесіді з Макроном не висловлював жодних наступальних планів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю деескалації навколо України. При цьому російський лідер не висловлював наступальних планів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Помічник Макрона заявив, що телефонні переговори Макрона і Путіна дозволили домовитися про необхідність деескалації ситуації навколо України. За його словами, російський лідер хоче продовжити переговори з Францією та її союзниками.

"Президент Путін не висловлював ніяких наступальних планів", - додав помічник французького президента.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, відбулася телефонна розмова Макрона і Путіна. Лідери обговорили Україну, НАТО і російські так звані "гарантії безпеки".

Зазначимо, напередодні глава МЗС Франції попередив Росію про загрозу блокування "Північного потоку-2".

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