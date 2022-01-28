Будет блокировка "Северного потока-2": Франция предупредила РФ из-за Украины
Европейский Союз готовит санкции против РФ в случае вторжения в Украину. Они подразумевают среди прочего блокировку газопровода "Северный поток - 2".
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RTL.
Он отметил, что это одна из контрмер, призванных показать России, что военный конфликт в Украине несет для нее серьезные риски.
"Это также подразумевает, например, блокировку газопровода "Северный поток - 2", - заявил министр.
Напомним, Германия предупредила РФ о санкциях против "Северного потока-2".
Ранее США предупредили Россию, что в случае вторжения в Украину "Северный поток-2" не заработает.
Кроме того, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что в случае вторжения России в Украину Евросоюз быстро примет пакет санкций против Москвы, однако они не должны затрагивать "Северный поток-2" и поставки газа.