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Будет блокировка "Северного потока-2": Франция предупредила РФ из-за Украины

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Париж, Пятница 28 января 2022 10:08
Будет блокировка "Северного потока-2": Франция предупредила РФ из-за Украины Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз готовит санкции против РФ в случае вторжения в Украину. Они подразумевают среди прочего блокировку газопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RTL.

Он отметил, что это одна из контрмер, призванных показать России, что военный конфликт в Украине несет для нее серьезные риски.

"Это также подразумевает, например, блокировку газопровода "Северный поток - 2", - заявил министр.

Напомним, Германия предупредила РФ о санкциях против "Северного потока-2".

Ранее США предупредили Россию, что в случае вторжения в Украину "Северный поток-2" не заработает.

Кроме того, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что в случае вторжения России в Украину Евросоюз быстро примет пакет санкций против Москвы, однако они не должны затрагивать "Северный поток-2" и поставки газа.

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Северный поток-2 Франция Украина Российская Федерация
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