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Путин и Байден завтра проведут разговор

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут еще один разговор. Переговоры лидеров двух государств запланированы на завтра, 12 февраля.

Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - заявил Песков.

Беседа Байдена и Путина состоится на фоне сообщений о том, что Россия может пойти на новое вторжение в Украину до завершения Олимпийских игр в Пекине. В Белом доме пока не могут сказать, принял ли Путин окончательное решение, но предупреждают, что новый акт агрессии может произойти в любой момент.

Напомним, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вторжение России может произойти до 20 февраля, оно может начаться с воздушной атаки.

После этого в Елисейском дворце анонсировали переговоры президентов Франции и России, которые запланированы на завтра.

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Владимир ПутинДжозеф БайденВторжение России в Украину