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Путін та Байден завтра проведуть розмову

Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін та його американський колега Джо Байден проведуть ще одну розмову. Переговори лідерів двох держав заплановані на завтра, 12 лютого.

Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері за московським часом планується розмова двох президентів", - заявив Пєсков.

Розмова Байдена та Путіна відбудеться на тлі повідомлень про те, що Росія може піти на нове вторгнення в Україну до завершення Олімпійських ігор в Пекіні. У Білому домі наразі не можуть сказати, чи ухвалив Путін остаточне рішення, але попереджають, що новий акт агресії може відбутися в будь-який момент.

Нагадаємо, радник Байден з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що вторгнення Росії може статися до 20 лютого, воно може початися з повітряної атаки.

Після цього в Єлисейському палаці анонсували переговори президентів Франції та Росії, які заплановані на завтра.

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Володимир ПутінДжозеф БайденВторгнення Росії до України