Путин и Байден проведут онлайн-беседу. Среди тем будет Украина

Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пока четких сроков беседы президентов нет. Она может состояться уже до конца текущего года, однако, возможно и позже.

"Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже", - заметил Песков.

В то же время пресс-секретарь добавил, что лидеры стран затронут ряд вопросов среди которых будет Украина и НАТО.