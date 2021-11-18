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Путин и Байден проведут онлайн-беседу. Среди тем будет Украина

Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден могут провести онлайн-беседу в ближайшее время. Среди тем будут НАТО и Украина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пока четких сроков беседы президентов нет. Она может состояться уже до конца текущего года, однако, возможно и позже.

"Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже", - заметил Песков.

В то же время пресс-секретарь добавил, что лидеры стран затронут ряд вопросов среди которых будет Украина и НАТО.

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Владимир ПутинУкраинаДжозеф Байден