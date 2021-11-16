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Недостаточно жесткие. Байден трижды за год отклонил пакет санкций против России, - Politico

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Вторник 16 ноября 2021 16:37
Недостаточно жесткие. Байден трижды за год отклонил пакет санкций против России, - Politico Фото: Джо Байден, призеднт США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент США Джо Байден в начале года трижды отклонял предложенные Советом безопасности санкции против России. Он считал их "недостаточно жесткими".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Один из бывших официальных лиц США отметил, что президент не желал "наказывать" россиян санкциями, или же наносить им вред. В то же время Байден хотел, чтобы ограничения были достаточно продуманными и разумными, чтобы заставить Кремль изменить свое поведение.

Ранее президент выступал за жесткую линию с Владимиром Путиным, однако недавнее решение смягчить свою позицию из-за запуска "Северного потока-2", может свидетельствовать о том, что лидеры стран пришли к определенному компромиссу в отношениях.

Впрочем, Вашингтон может вновь пересмотреть отношения с Кремлем, если Россия начнет новую агрессию против Украины.

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Российская Федерация Украина Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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