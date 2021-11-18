Путін та Байден проведуть онлайн-бесіду. Серед тем буде Україна

Як відзначив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, наразі чітких термінів бесіди президентів немає. Вона може відбутися вже до кінця поточного року, однак, можливо й пізніше.

"Конкретних термінів поки що немає, треба набратися терпіння… Коли будуть контакти, поки що розуміння чіткого немає. Чи можливі вони до нового року? Так, можливо. Але можливо і пізніше", - зауважив Пєсков.

Водночас прессекретар додав, що лідери країн порушать низку питань серед яких буде Україна й НАТО.