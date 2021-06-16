Путин и Байден приехали на виллу Ла Гранж для встречи

Путин приехал к вилле первым, а после него Байден.

Президенты РФ, США и Швейцарии сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита в Женеве.

Встреча будет состоять из трех частей - сначала будет беседа в узком и расширенном составах, далее запланирован перерыв на чай, после чего переговоры продолжатся. Предполагается, что встреча продлится около пяти часов.

Известно, что после саммита президенты России и США по отдельности выступят на пресс-конференциях.