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Путін і Байден приїхали на віллу Ла Гранж для зустрічі

Автор: Анастасія Рокитна

Президенти США та РФ прибули на віллу Ла Гранж. Починається зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Путін приїхав до вілли першим, а після нього Байден.

Президенти РФ, США і Швейцарії зробили спільне фото перед початком російсько-американського саміту в Женеві.

Зустріч складатиметься з трьох частин - спочатку буде бесіда у вузькому і розширеному складах, далі запланована перерва на чай, після чого переговори продовжаться. Передбачається, що зустріч триватиме близько п'яти годин.

Відомо, що після саміту президенти Росії і США окремо виступлять на прес-конференціях.

Нагадаємо, раніше Пєсков говорив, що Путін на саміті в Женеві може позначити позицію Російської Федерації щодо можливості вступу України до НАТО.

Згідно з останньою заявою Білого дому, на зустрічі обговорять безпеку кіберпростору, а також ситуацію в сфері озброєнь і контроль над ними.

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