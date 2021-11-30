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Путин и Байден могут встретиться в начале 2022 года, - Washington Post

Автор: Сергей Пышкин

Во время визита в Москву директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс поднял вопрос личной встречи президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина. Она может состояться уже в начале 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Вашингтон, со своей стороны, рассматривает встречу обоих президентов, как шаг, который может выиграть время для укрепления отношений между странами и оживить политический процесс по урегулированию военного конфликта на востоке Украины.

Напомним, что в России заявили о том, что подготовка к встрече Байдена и Путина сегодня находится на продвинутой стадии. В то же время она не будет очного формата.

Также президент США, "со всей вероятностью", в ближайшее время поговорит с лидерами Российской Федерации и Украины.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден