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Путін та Байден можуть зустрітися на початку 2022 року, - Washington Post

Автор: Сергій Пишкін

Під час візиту до Москви, директор ЦРУ Вільям Джозеф Бернс порушив питання особистої зустрічі президентів США та Росії - Джо Байдена та Володимира Путіна. Вона може відбутись вже на початку 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Вашингтон, зі свого боку, розглядає зустріч обох президентів, як крок, який може виграти час для зміцнення відносин між країнами та пожвавити політичний процес щодо врегулювання військового конфлікту на сході України.

Нагадаємо, в Росії заявили про те, що підготовка до зустрічі Байдена та Путіна сьогодні перебуває на просунутій стадії. Водночас вона не буде очного формату.

Також президент США, "з усією ймовірністю", найближчим часом поговорить з лідерами Російської Федерації та України.

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