Путин и Байден при личной встрече должны обсудить контроль над вооружениями, - Кремль

На повестке дня встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина будут, вероятно, стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Скоро появится заявление на этот счет.
Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Песков сказал, что обсуждать повестку дня необходимо после того, как факт встречи будет подтвержден.
"Вопросы стратстабильности и контроля над вооружениями, безусловно, это та тематика, которая касается всех стран мира. И, безусловно, стратстабильность и контроль над вооружениями будут на повестке дня однозначно", - сказал пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что советник по вопросам нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провели консультации перед встречей президентов Джо Байденом и Владимиром Путиным.
Напомним, что работа по организации встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина продолжается. Место и дата проведения саммита на высшем уровне пока не определены.