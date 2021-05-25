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Путин и Байден при личной встрече должны обсудить контроль над вооружениями, - Кремль

Автор: РБК-Украина

На повестке дня встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина будут, вероятно, стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Скоро появится заявление на этот счет.

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков сказал, что обсуждать повестку дня необходимо после того, как факт встречи будет подтвержден.

"Вопросы стратстабильности и контроля над вооружениями, безусловно, это та тематика, которая касается всех стран мира. И, безусловно, стратстабильность и контроль над вооружениями будут на повестке дня однозначно", - сказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что советник по вопросам нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провели консультации перед встречей президентов Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Напомним, что работа по организации встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина продолжается. Место и дата проведения саммита на высшем уровне пока не определены.

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