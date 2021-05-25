Путін і Байден при особистій зустрічі повинні обговорити контроль над озброєннями, - Кремль

На порядку денному зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна будуть, ймовірно, стратегічна стабільність і контроль над озброєннями. Скоро з'явиться заява щодо цього.

Пєсков сказав, що обговорювати порядок денний необхідно після того, як факт зустрічі буде підтверджений.

"Питання стратстабільності і контролю над озброєннями, безумовно, це та тематика, яка стосується всіх країн світу. І, безумовно, стратстабільність і контроль над озброєннями будуть на порядку денному однозначно", - сказав прес-секретар.