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Путін і Байден домовилися повернути послів до Москви і Вашингтона

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Женева, Середа 16 червня 2021 18:57
Путін і Байден домовилися повернути послів до Москви і Вашингтона Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

На зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена домовилися про те, що країни повертають своїх послів до Москви і Вашингтона. Сторони посилять діалог на дипломатичному рівні.

Про це на прес-конференції після саміту заявив російський президент.

"Що стосується повернення послів до місць своєї роботи до Москви, відповідно, американського посла, до Вашингтона - російського, ми домовилися про те, що це питання вирішене. Вони повертаються до місць своєї служби. Коли конкретно - це питання чисто технічного характеру", - зазначив Путін.

За його словами, також домовилися, що МЗС Росії та американський Держдеп почнуть консультації щодо всього комплексу взаємодії на дипломатичному треку.

"Там є про що говорити, завалів накопичилося дуже багато", - додав Путін.

Нагадаємо, на саміті президентів Росії та США також обговорили українське питання. За словами Путіна, Джо Байден згоден з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі мають лежати мінські угоди. А перспектива вступу України до НАТО обговорювалася "мазком".

На зустрічі в Женеві лідери обох країн обговорили стратегічну стабільність, кібербезпеку, регіональні конфлікти, торговельні відносини, а також співпрацю в Арктиці.

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