Путін і Байден домовилися повернути послів до Москви і Вашингтона

На зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена домовилися про те, що країни повертають своїх послів до Москви і Вашингтона. Сторони посилять діалог на дипломатичному рівні.

Про це на прес-конференції після саміту заявив російський президент.

"Що стосується повернення послів до місць своєї роботи до Москви, відповідно, американського посла, до Вашингтона - російського, ми домовилися про те, що це питання вирішене. Вони повертаються до місць своєї служби. Коли конкретно - це питання чисто технічного характеру", - зазначив Путін.

За його словами, також домовилися, що МЗС Росії та американський Держдеп почнуть консультації щодо всього комплексу взаємодії на дипломатичному треку.

"Там є про що говорити, завалів накопичилося дуже багато", - додав Путін.