Путин атаковал "ядро трансатлантической безопасности", - глава Пентагона

Во время своего вступительного слова перед встречей с Министром обороны Германии в Пентагоне Ллойд Остин заявил, что нападение на Украину является атакой на ядро трансатлантической безопасности.

"Вторжение Путина включает в себя не только нападение на Украину, но и нападение на принципы, лежащие в основе трансатлантической безопасности", - сказал глава Пентагона.

Остин поблагодарил Германию за сотрудничество с США по развертыванию сил в рамках усиления присутствия США в сфере безопасности в Европе.

"Вместе мы посылаем четкий сигнал, и этот сигнал заключается в том, что любой вызов нашей безопасности встретит твердый и единый ответ. И наша приверженность коллективной обороне НАТО непоколебима", - сказал Остин.