Путін атакував "ядро трансатлантичної безпеки", - глава Пентагону

Під час свого вступного слова перед зустріччю з Міністром оборони Німеччини в Пентагоні Ллойд Остін заявив, що напад на Україну є атакою на ядро трансатлантичної безпеки.

"Вторгнення Путіна включає в себе не тільки напад на Україну, а й напад на принципи, що лежать в основі трансатлантичної безпеки", - сказав глава Пентагону.

Остін подякував Німеччині за співпрацю з США щодо розгортання сил в рамках посилення присутності США у сфері безпеки в Європі.

"Разом ми надсилаємо чіткий сигнал, і цей сигнал полягає в тому, що будь-який виклик нашій безпеці зустріне тверду і єдину відповідь. І наша прихильність колективній обороні НАТО непохитна", - сказав Остін.