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Путин может на 9 мая объявить об аннексии территорий Украины. Это сейчас решается в Кремле, - МВД

Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Татьяна Самарук

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что на 9 мая Владимир Путин может заявить об аннексии Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Денисенка в телемарафоне.

По его словам, в Кремле сейчас есть две партии, где одна говорит Путину, что на 9 мая нужно заявить об аннексии оккупированных территорий.

"Одна говорит, что надо на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, и даже Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы на Запорожье. Вторая партия говорит, что в случае аннексии Россия просто не будет иметь шансов люфта для будущих переговоров", - сказал он.

Денисенко отметил, что в эти дни будет решаться, сделает ли заявление Путин о том, что после того, как задачи будут выполнены, он присоединит эти территории. В частности, это может быть ключевой посыл Путина на 9 мая.

"Говорить, что он получит какие-то серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще. По моему мнению, 51 на 49 он слушает первую партию", - добавил советник.

Ранее мы сообщали, что в Минобороны не исключают новых провокаций РФ накануне 9 мая.

Также мы писали, что Россия готовит мобилизацию на 9 мая.

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