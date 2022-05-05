Путин может на 9 мая объявить об аннексии территорий Украины. Это сейчас решается в Кремле, - МВД

По его словам, в Кремле сейчас есть две партии, где одна говорит Путину, что на 9 мая нужно заявить об аннексии оккупированных территорий.

"Одна говорит, что надо на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, и даже Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы на Запорожье. Вторая партия говорит, что в случае аннексии Россия просто не будет иметь шансов люфта для будущих переговоров", - сказал он.

Денисенко отметил, что в эти дни будет решаться, сделает ли заявление Путин о том, что после того, как задачи будут выполнены, он присоединит эти территории. В частности, это может быть ключевой посыл Путина на 9 мая.

"Говорить, что он получит какие-то серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще. По моему мнению, 51 на 49 он слушает первую партию", - добавил советник.