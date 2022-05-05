Путін може на 9 травня оголосити про анексію територій України. Це зараз вирішується у Кремлі, - МВС

За його словами, у Кремлі зараз є дві партії, де одна говорить Путіну про те, що на 9 травня потрібно заявити про анексію окупованих територій.

"Одна говорить про те, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані на Запоріжжі. Друга партія говорить про те, що у разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів", - сказав він.

Денисенко зазначив, що у ці дні буде вирішуватися, чи зробить заяву Путін про те, що після того, як задачі будуть виконані, він приєднає ці території. Зокрема, це може бути ключовий посил Путіна на 9 травня.

"Говорити про те, що він отримає якісь серйозні здобутки до 9 травня, зараз не доводиться взагалі. На мою думку, 51 на 49 він слухає першу партію", - додав радник.