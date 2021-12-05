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На пути к запуску. Украинский спутник "Сич" отправили в США

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 декабря 2021 20:26
На пути к запуску. Украинский спутник "Сич" отправили в США Фото: украинский спутник "Сич-2-30" отправили в США (facebook.com/DNcustomsUA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уже в начале следующего года в космос запустят украинский спутник под названием "Сич-2-30". Сегодня космический аппарат прошел украинскую таможню и отправился в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровскую таможню.

"Завершились таможенные формальности и украинский спутник "Сич-2-30" был отправлен в США, без отклонений от графика", - заявили на таможне.

Согласно плану, когда спутник прибудет в США, там пройдут работы по его подготовке к запуску на орбиту. Запуск спутника запланирован на 10 января 2022 года.

Спутник выведут в космос с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX.

Напомним, в конце ноября стало известно, что спутник "Сич-2-30" прошел все испытания в Украине и готов к отправке в США.

Изначально запуск спутника "Сич-2-30" планировался на декабрь 2021 года, но старт перенесли по решению компании Илона Маска.

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