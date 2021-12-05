На шляху до запуску. Український супутник "Січ" відправили в США

Вже напочатку наступного року в космос запустять український супутник під назвою "Січ-2-30". Сьогодні космічний апарат пройшов українську митницю та вирушив до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську митницю.

"Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30", без відхилень від графіку", - заявили на митниці. Згідно з планом, коли супутник прибуде до США, там пройдуть роботи з його підготовки до запуску на орбіту. Запуск супутника заплановано на 10 січня 2022 року. Супутник виведуть в космос за допомогою ракети Falcon 9 американської компанії SpaceX.