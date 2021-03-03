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Четвертьфинал Кубка Украины: расписание матчей и результаты

Новина українською → Украина, Среда 03 марта 2021 17:05
Четвертьфинал Кубка Украины: расписание матчей и результаты Фото: игроки "Зари" празднуют гол (официальный сайт клуба)
Автор: Андрей Василюк

Сегодня, 3 марта, состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу-2020/21. Полуфиналисты будут определяться в одном матче.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В четвертьфинал прошли 6 клубов Премьер-лиги и две команды из Первой лиги - "Верес" и "Агробизнес".

С четвертьфинала начинают борьбу за трофей действующий обладатель Кубка "Динамо" и чемпион Украины - "Шахтер". Финал должен состояться 12 мая 2021 года в Тернополе.

Четвертьфинал Кубка Украины: матчи

Верес - Заря (14:00) 1:2

Динамо - Колос (17:00)

Агробизнес - Шахтер (19:00)

Днепр-1 - Александрия (19:00)

Напомним, луганская "Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины по футболу. Луганчане обыграли на выезде "Верес" из Ровно - 2:1.

Как сообщало РБК-Украина, поединок отбора на Чемпионат мира по футболу в 2022 году между Францией и Украиной состоится без зрителей. Матч запланирован на 24 марта в Париже.

Федерация футбола Франции надеялась, что сможет получить разрешение на проведение матча против Украины с частью зрителей. Однако местные власти отказали французской федерации в этом. При этом отмечается, что до конца недели данное решение могут пересмотреть.

Напомним, в декабре состоялась жеребьевка группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022. Украина попала в группу D, которая состоит из пяти команд: Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Украины.

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