Четвертьфинал Кубка Украины: расписание матчей и результаты

Сегодня, 3 марта, состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу-2020/21. Полуфиналисты будут определяться в одном матче.

С четвертьфинала начинают борьбу за трофей действующий обладатель Кубка "Динамо" и чемпион Украины - "Шахтер". Финал должен состояться 12 мая 2021 года в Тернополе.

В четвертьфинал прошли 6 клубов Премьер-лиги и две команды из Первой лиги - "Верес" и "Агробизнес".

Напомним, луганская "Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины по футболу. Луганчане обыграли на выезде "Верес" из Ровно - 2:1.

Как сообщало РБК-Украина, поединок отбора на Чемпионат мира по футболу в 2022 году между Францией и Украиной состоится без зрителей. Матч запланирован на 24 марта в Париже.

Федерация футбола Франции надеялась, что сможет получить разрешение на проведение матча против Украины с частью зрителей. Однако местные власти отказали французской федерации в этом. При этом отмечается, что до конца недели данное решение могут пересмотреть.

Напомним, в декабре состоялась жеребьевка группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022. Украина попала в группу D, которая состоит из пяти команд: Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Украины.