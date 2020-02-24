Во Львовской области из-за непогоды задерживаются пять поездов

Во Львовской области из-за шквального ветра на железнодорожные пути упали деревья, в результате чего сбился график движения пяти поездов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сообщается, что падение деревьев на рельсы заблокировало работу железнодорожной инфраструктуры и оборудования станции Ходоров, участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Собрания.

"Укрзализныця" работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород - Киев, № 141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов", - отметили в УЗ.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Украине обесточен 251 населенный пункт в 7 областях: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12, Житомирская - 11 и Ровенская - 1.

Отметим, сегодня на всей территории страны синоптики прогнозируют значительные дожди с мокрым снегом. Кроме осадков ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 22 метров в секунду.