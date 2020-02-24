У Львівській області через негоду затримуються п'ять поїздів

У Львівській області через шквального вітру на залізничні колії впали дерева, в результаті чого збився графік руху п'яти поїздів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Повідомляється, що падіння дерев на рейки заблокувало роботу залізничної інфраструктури та обладнання станції Ходорів, ділянках Львів - Сапіжанка, Оброшино - Щирець, Любінь Великий - Комарно, Яблунька - Соколики - Сянки, Рожнятів - Долина, Глибочок Великий - Озерна, Озерна - Зборів.

"Укрзалізниця" працює над ліквідацією наслідків негоди, яка викликала затримку в русі пасажирських поїздів № 49 Київ - Трускавець, № 602 Львів - Солотвино, № 81 Ужгород - Київ, № 29 Ужгород - Київ, № 141 Бахмут - Львів, а також кількох приміських поїздів", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що через негоду в Україні знеструмлено 251 населений пункт у 7 областях: Львівська - 70, Івано-Франківська - 69, Тернопільська - 65, Волинська - 23, Чернівецька - 12, Житомирська - 11 і Рівненська - 1.

Відзначимо, сьогодні на всій території країни синоптики прогнозують значні дощі з мокрим снігом. Крім опадів очікуються сильні пориви вітру, які будуть досягати 22 метрів в секунду.