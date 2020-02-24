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Ливни с мокрым снегом и штормовой ветер: прогноз на сегодня

Новости » Общество     24.02.2020 - 08:00
Ливни с мокрым снегом и штормовой ветер: прогноз на сегодня
Иллюстративное фото ()

В Киеве значительные дожди с мокрым снегом, днем до +5

Погода в Украине сегодня, 24 февраля, будет дождливой во всех областях, также ожидается ветер, который будет достигать штормовых значений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня на всей территории страны синоптики прогнозируют значительные дожди с мокрым снегом. Кроме осадков ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 22 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +3, в северных и восточных областях, и от +2 до +4 в центральных. На западе и юге термометры днем покажут от +4 до +8, в Одесской области до +10. Ночью температура будет колебаться от +1 до +4.

Ливни с мокрым снегом и штормовой ветер: прогноз на сегодня

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня также будет дождливая погода, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем в столице будет колебаться от +3 до +5. Ночью термометры покажут от +1 до +3.

Ливни с мокрым снегом и штормовой ветер: прогноз на сегодня

Напомним, ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Карпатах местами превышает 1 метр. На снеголавинной станции Пожижевская зафиксирована высота снежного покрова 36-133 сантиметров.

Кроме того, в Карпатах сохраняется высокая вероятность схода лавин. По данным синоптиков, в период с 22 по 24 февраля в Карпатах будет преобладать снеголавинная опасность 3 уровня.

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