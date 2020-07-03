ru
ua

Путешествия во время карантина в Украине: что рекомендует Минздрав

Новости » Коронавирус   

В Центре общественного здоровья назвали основные правила во время путешествий по стране

Путешествия по Украине увеличивают риск заражения коронавирусом. Чтобы минимизировать возможность инфицирования, необходимо придерживаться ряда правил.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Там напомнили, что в Украине сейчас действует адаптивный карантин, и первое, что необходимо узнать при планировании путешествий - какие ограничения действуют в том или ином регионе. В частности, в каком режиме работает транспорт, открыты ли отели и магазины и т. д.

Поскольку пока не известно, какой способ путешествий является наиболее безопасным, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • как можно чаще мыть руки под проточной водой с мылом не менее 20 секунд. При отсутствии такой возможности - пользоваться антисептиком;
  • использовать бесконтактные способы оплаты;
  • избегать тесных контактов с людьми, соблюдать дистанцию не менее 1 метра. В автобусах или поездах использовать маску;
  • перед путешествием подготовить достаточное количество масок, их следует менять каждые 2-3 часа. В жаркую погоду это может происходить быстрее;
  • придерживаться требований и рекомендаций перевозчика;
  • отдавать предпочтение передвижению на частных авто;
  • не отправляться в путешествие при плохом самочувствии - температуре, насморке, кашле и т. д.

Фото: рекомендации Центра общественного здоровья (facebook.com phc.org.ua)

"Также стоит избегать путешествий людям, которые в группе риска: старше 60 лет, тем, кто имеет хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, почечную недостаточность, аутоиммунные заболевания, иммуносупрессивные состояния", - сообщили в ЦОЗ.

Напомним, ранее сообщалось о наиболее интересных направлениях для отдыха в Украине летом этого года.

Также в Государственном агентстве по развитию туризма советуют вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом.

Автор: Роман Калиниченко

► Во время второй волны коронавируса могут умереть миллионы людей, - ВОЗ ► В Украине с начала лета утонули более 30 детей
Читать все новости