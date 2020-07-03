Подорожі під час карантину в Україні: що рекомендує МОЗ

У Центрі громадського здоров’я назвали основні правила під час подорожей Україною
Подорожі Україною збільшують ризик зараження коронавірусом. Аби мінімізувати можливість інфікування, необхідно дотримуватися низки правил.
Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ.
Там нагадали, що в Україні наразі діє адаптивний карантин, і перше, що необхідно дізнатись при плануванні подорожей - які обмеження встановлені у тому чи іншому регіоні. Зокрема, в якому режимі працює транспорт, чи відкриті готелі та магазини тощо.
Оскільки наразі не відомо, який спосіб подорожей є найбільш безпечним, фахівці рекомендують дотримуватися наступних правил:
Фото: рекомендації Центру громадського здоров'я (facebook.com phc.org.ua)
"Також варто уникати подорожей людям, які у групі ризику: старші 60 років, ті, хто мають хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи, цукровий діабет, ниркову недостатність, аутоімунні захворювання, імуносупресивні стани", - повідомили у ЦГЗ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про найбільш цікаві напрямки для відпочинку в Україні влітку цього року.
Також у Державному агентстві з розвитку туризму радять замість пляжів Одеси придивитися до місць відпочинку за містом.
Автор: Роман Калиниченко