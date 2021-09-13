Путешествия в пандемию: топ-10 стран, которые больше всего интересуют украинцев 

Для граждан Украины функционирует интерактивная карта по которой пользователи могут отслеживать информацию по въезду в ту или иную страну во время пандемии. Учитывая это, МИД обнародовал список государств, которыми больше всего интересовались украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.