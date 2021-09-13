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Путешествия в пандемию: топ-10 стран, которые больше всего интересуют украинцев 

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 13:07
Путешествия в пандемию: топ-10 стран, которые больше всего интересуют украинцев  Фото: названы топ-10 стран, которые пользуются популярностью среди украинцев (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Для граждан Украины функционирует интерактивная карта по которой пользователи могут отслеживать информацию по въезду в ту или иную страну во время пандемии. Учитывая это, МИД обнародовал список государств, которыми больше всего интересовались украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечено, что интерактивной картой МИД с момента запуска воспользовались уже 10 млн раз.

Список популярных стран среди украинцев выглядит следующим образом:

  • Польша;

  • Италия;

  • Испания;

  • Турция;

  • Греция;

  • Германия;

  • Чехия;

  • Франция;

  • Португалия;

  • Кипр.

В ведомстве отмечают, что несмотря на эпидемию, сейчас большинство популярных туристических направлений доступны украинцам, однако правила въезда постоянно меняются.

Так, где-то для въезда достаточно предъявить документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, а куда-то попасть возможно лишь при условии прохождения карантина.

Напомним, в Турции отменили обязательное тестирование на коронавирус для одной категории туристов.

Добавим, с 9 сентября 2021 года Польша открыла свои границы для украинских туристов.

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