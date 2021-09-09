Польша открылась для украинских туристов. Но есть условия
Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
С 9 сентября 2021 года Польша открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда нужно соблюдать определенные условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы
По его словам, срок 10-дневного карантина в Польше будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, который сделан не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши. Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.
От карантина освобождаются:
- вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);
- переболевшие COVID-19 (при наличии документального подтверждения);
- водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.
Напомним, в августе Чехия сняла ограничения на въезд в страну для украинских туристов.