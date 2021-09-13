Подорожі в пандемію: топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців
Для громадян України функціонує інтерактивна карта за якою користувачі можуть відстежувати інформацію щодо в'їзду в ту чи іншу країну під час пандемії. З огляду на це, МЗС оприлюднило список держав, якими найбільше цікавилися українці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.
Зазначено, що інтерактивною картою МЗС з моменту запуску скористалися вже 10 млн разів.
Список популярних країн серед українців виглядає наступним чином:
- Польща;
-
Італія;
-
Іспанія;
-
Туреччина;
-
Греція;
-
Німеччина;
-
Чехія;
-
Франція;
-
Португалія;
-
Кіпр.
У відомстві зазначають, що попри епідемію, наразі більшість популярних туристичних напрямків доступні українцям, однак правила в’їзду постійно змінюються.
Так, десь для в’їзду достатньо пред’явити документи про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 чи негативний результат ПЛР-тесту, а кудись потрапити можливо лише за умови проходження карантину.
Нагадаємо, у Туреччині скасували обов'язкове тестування на коронавірус для однієї категорії туристів.
Додамо, з 9 вересня 2021 року Польща відкрила свої кордони для українських туристів.