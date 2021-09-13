Подорожі в пандемію: топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців 

Для громадян України функціонує інтерактивна карта за якою користувачі можуть відстежувати інформацію щодо в'їзду в ту чи іншу країну під час пандемії. З огляду на це, МЗС оприлюднило список держав, якими найбільше цікавилися українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.