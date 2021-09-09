Турция отменила обязательные ПЦР-тесты для одной категории туристов

В Турции отменили обязательное тестирование на коронавирус для одной категории туристов. Справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус больше не будут требовать от детей до 12 лет.

Согласно новым правилам, для посещения страны путешественники, не достигшие 12 лет, не обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста на COVID-19. Ранее въезд без справки был разрешен только детям до шести лет.

При этом уточняется, что ребенок, которому в день прибытия в республику исполнилось 12 лет, уже обязан иметь при себе один из двух документов на выбор: