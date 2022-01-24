"Шлях у прірву". В Раді відповіли Росії на ідею визнання "ЛДНР": повна заява

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук відповів Росії на ідею визнання "ЛДНР". За його словами, це - "шлях у прірву".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву голови парламенту на погоджувальній раді .

За його словами, останнім часом продовжуються спроби психологічного тиску на Україну. Міжнародна ізоляція Росії посилилася настільки, що російські депутати серйозно розмірковують над визнанням так званих "ДЛНР", заявив Стефанчук.

"Щоб мати міжнародну підтримку та визнання, слід турбуватися, перш за все, про економічне благополуччя власних громадян. Все інше призведе до санкцій та інших неприємностей. Моя порада -діяти в правовому полі, дотримуватися міжнародних угод, а зазіхати на територіальну цілісність сусідніх держав - це шлях у прірву", - заявив він.

Крім того, спікер Ради вніс пропозицію невідкладно внести постанову про звернення парламенту до ООН, Європарламенту, уряду та парламентів іноземних держав щодо неприйнятності військового шантажу з боку РФ, які вона здійснює, з метою недопущення реалізації євроатлантичних прагнень України.

"Цей проект постанови вже підготовлений. Він підписаний керівництво Ради. Я звертаюсь до лідерів фракцій, щоб ви могли зареєструвати його. Щоб завтра могли проголосувати", - заявив він.