Путь к отставке: как проходит импичмент Дональда Трампа

После того, как СМИ и соцсети обсудили распечатку телефонного разговора Трампа и Зеленского, в Украине внимание к процедуре импичмента американского президента заметно снизилось. Тогда как в США эта история до сих пор остается главной тема для обсуждения.

Это само по себе показательно, ведь стало ясно, что импичмент – это не какая-то разовая медиа-акция демократов, а долгая и во многом рутинная история, которая, тем не менее, может иметь определяющее влияние на президентские выборы в следующем году.

Демократическая партия, объявив о начале процедуры импичмента, до сих пор уверенно держит инициативу в своих руках. Сейчас главные события происходят за закрытыми дверями Палаты представителей Конгресса, где один за другим дают показания свидетели по этому делу.

Фактор Тейлора

В частности, на допрос вызвали и бывшего посла США в Украине Мари Йованович, которую Госдеп отозвал с должности за считанные месяцы до завершения ее каденции. Окружение Трампа обвиняло Йованович в попытках защитить от расследования экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в скандально известной украинской компании Burisma.

Экс-посол в своих показаниях отвергла все обвинения в игре на стороне оппонентов Трампа и заявила, что вообще никогда не обсуждала деятельность Burisma c Байденом-старшим.

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент рассказал Конгрессу, что "украинским направлением" в американской политике занималось "трое друзей".

Это министр энергетики Рик Перри (возглавивший американскую делегацию на церемонии инаугурации Владимира Зеленского), посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд и хорошо знакомый украинцам спецпредставитель США Курт Волкер, который после начала скандала был вынужден уйти с должности. Курировал "друзей" личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

При этом Белый дом попытался запретить Сондланду давать показания, его пришлось вызывать специальной повесткой. Посол в ЕС заявил, что не был согласен с политикой Госдепа в отношении Украины, в частности, с ключевой ролью, которая отводилась Джулиани. Но он был вынужден подчиняться приказам, чтобы не нанести вред украино-американским отношениям.

Однако наиболее интересные показания дал нынешний глава американской дипломатической миссии в Украине Уильям Тейлор. Демократы даже назвали их "переломным моментом" в истории с импичментом. Дело в том, что Тейлор подтвердил наличие quid pro quo – "услуга за услугу" – в отношениях Трампа и Зеленского.

Глава посольства США в Украине Уильям Тейлор (Фото: Инна Соколовская/УНИАН)

Принцип quid pro quo лежит в основе всего обвинения в адрес американского президента, который, по версии демократов, прямо использовал свои государственные полномочия в личных политических интересах. Республиканцы, в свою очередь, категорически отрицают наличие quid pro quo в том самом телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

Но, как заявил Тейлор, неформальная группа в составе Сондланда, Перри и Волкера под кураторством Джулиани, отвечавшая за связи Белого дома с Украиной, пыталась добиться от Зеленского публичного заявления о начале расследования относительно Байдена-младшего. Также президент Украины должен был заявить о расследовании возможного вмешательства Украины в американские выборы 2016 года на стороне демократов.

Сделать эти заявления Зеленский должен был в эфире CNN, очевидно, чтобы сразу добиться максимального резонанса. Более того, Зеленский, по словам американского дипломата, даже предварительно согласился на это интервью.

"Все зависит от такого заявления (Зеленского)", – пересказал Тейлор слова Сондланда, сказанные в начале осени. "Все" – это и американская военная помощь, задержку которой можно трактовать как давление на Украину, и встреча Трампа с Зеленским в Белом доме, чего давно добивалась Банковая.

Таким образом, со слов Тейлора картина вырисовалась достаточно четкая. Зеленский объявляет о начале расследования по Байдену и выборам 2016 года, а Трамп в ответ разблокирует военную помощь Украине и приглашает самого Зеленского на встречу в Вашингтон.

В Белом доме показания Тейлора назвали "тройными слухами" и "кампанией по дискредитации", причислив его к "радикальным бюрократам". Сам Трамп в своем Твиттере заявил, что Тейлор является "непримиримым анти-трампистом", при этом американский президент признал, что лично с дипломатом не знаком.

В свою очередь, демократы и симпатизирующие им СМИ подчеркивают, что репутация Тейлора, получившего военные награды за службу во Вьетнаме и служившего как при республиканских, так и при демократических администрациях, вопросов вызывать не может.

Республиканский беспорядок

В целом очевидно, что четкой стратегии противодействия оппонентам у республиканцев нет, что признают даже лояльные к ним издания. "Ему (Трампу) обязательно вносить такой беспорядок? Он говорит тупейшие вещи" – цитирует The Hill одного из сенаторов-республиканцев.

В истории с импичментом отдельные сюжетные повороты напоминают скорее не американскую, а украинскую политику. "Вы должны объединиться и сражаться", – призвал Трамп своих сторонников, после чего 24 октября два десятка конгрессменов ворвались в комнату, где давал показания очередной свидетель по делу об импичменте.

Это помещение предусмотрено для обнародования и обсуждения особо чувствительной секретной информации и предполагает очень строгие меры безопасности. Но республиканцы пронесли в "секретную" комнату свои телефоны (что строжайше запрещено), некоторые прямо оттуда писали в Твиттер, а потом, проголодавшись, заказали туда же доставку пиццы.

Республиканцы аргументировали свои действия тем, что демократы ведут процесс в закрытом режиме и манипулируют информацией так, как им выгодно. Действительно, в информационном плане демократы на самом деле переигрывают своих оппонентов – в СМИ регулярно сливаются как раз выгодные партии показания и заявления свидетелей с закрытых слушаний.

Защитник Трампа сенатор-республиканец Линдси Грэм (Фото: flickr.com/John Pemble)

При этом на каждое обвинение со стороны республиканцев демократы отвечают своим. Так, один из самых ярых защитников Трампа сенатор Линдси Грэм обвинял демократов в том, что они пытаются скрыть от американского народа правду о происходящем, потому и слушания по импичменту проводятся в закрытом режиме.

В ответ демократы покопали в архивах и обнаружили, что в 1998 году, когда в Палате представителей рассматривался вопрос об импичменте Билла Клинтона, тогдашний конгрессмен Грэм как раз отстаивал такую процедуру: сперва показания свидетелей за закрытыми дверями, и только потом – публичные слушания.

Республиканцы начали рассказывать, что украинская власть долгое время не знала о задержке предоставления американской военной помощи, следовательно, ни о какой "услуге за услугу" не может быть и речи. Но вскоре New York Times со ссылкой на свои источники сообщил, что на Банковой знали обо всем еще в начале августа и могли понять, что причины задержки – отнюдь не бюрократические, а сугубо политические.

Игра на повышение

Периодически республиканцы сами создают себе проблемы на ровном месте. К примеру, руководитель аппарата Белого дома Мик Малвейни, чье имя нередко всплывает в показаниях свидетелей, 17 октября заявил на пресс-конференции, что задержка военной помощи была связана с запросом США к Украине о расследовании взлома сервера Демократической партии в 2016 году – то есть, речь шла о той самой "услуге за услугу".

"Мы так поступаем все время", – подчеркнул Малвейни ошарашенным репортерам. Позже он сказал, что его слова были перекручены журналистами, но демократы к тому моменту уже успели разнести новость о "явке с повинной" по всему информпространству.

Периодически случаются и вовсе курьезные случаи. К примеру, в начале октября Трамп заявил, что обсуждал с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем МакКоннеллом расшифровку своего телефонного разговора с Зеленским.

"МакКоннелл сказал, что это самый невинный телефонный разговор, который он читал", – заверил Трамп. Спустя пару недель журналисты попросили прокомментировать это заявление самого сенатора – тот ответил, что никогда не обсуждал с Трампом знаменитый звонок.

Вечером 16 октября адвокат и соратник Трампа Руди Джулиани, одна из центральных фигур во всей истории с импичментом, положил свой телефон в карман, не заблокировав его, за что и поплатился. Он случайно набрал номер репортера NBC News, в результате, тот смог услышать беседу Джулиани с неизвестным мужчиной, где адвокат жалуется, что ему "нужно несколько сотен тысяч долларов".

Оказалось, что ранее у Джулиани уже случались такие истории – в конце сентября он уже случайно набирал репортера NBC, и тот услышал, как адвокат распекает отца и сына Байденов, обвиняя их в темных делах в России, Казахстане и Китае.

Адвокат Трампа Руди Джулиани (Фото: kmu.gov.ua)

Как напоминает BuzzFeed, в мае Джулиани собирался посетить Украину с визитом, чтобы встретиться с новоизбранным президентом Зеленским. Очевидно, чтобы поднять вопрос о расследовании относительно Байдена. Организацией визита занимались бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, недавно арестованные в США по другому делу, не связанному с историей об импичменте.

Новым ударом для Трампа могут стать показания в Конгрессе его экс-советника по безопасности Джона Болтона, отправленного в отставку 10 сентября. Болтон должен знать очень много и при этом у него репутация классического американского "ястреба"-республиканца – то есть, выставить Болтона "агентом демократов и fake news" у Трампа вряд ли получится.

В то же время, отмечает New York Times, вскорости демократы могут столкнуться с большой проблемой - отказом ближайших соратников Трампа от показаний в Конгрессе. А именно они потенциально и могут предоставить самые интересные и важные сведения о делах американского президента. Тогда расследователям придется обеспечивать их явку через суды, что может затормозить процесс и привести к потере внимания со стороны публики.

Но пока что борьба за умы электората для Трампа идет не лучшим образом. В начале октября число сторонников импичмента впервые превысило число противников и продолжает медленно расти. Очевидно, голосование в Палате представителей за импичмент Трампа – лишь дело времени. Но главным остается голосование в Сенате, где большинство за Республиканской партией.

Пока говорить о расколе пропрезидентской партии рано, несмотря на то, что некоторые республиканцы в истории с импичментом заняли критичную к Трампу позицию. Но для успешного голосования в 2/3 сенаторов демократам придется склонить на свою сторону сразу два десятка республиканцев, что пока выглядит крайне сложной задачей. Как отмечает POLITICO, если республиканцы "сдадут" Трампа, шансов на победу на выборах-2020 у них просто не останется, а партия превратится в "дымящиеся руины".