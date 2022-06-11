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Путь известен. Еврокомиссия готова завершить оценку касаемо статуса кандидата Украины

Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Еврокомиссия готова предоставить рекомендации странам ЕС и завершить оценку относительно статуса кандидата нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Еврокомиссии.

"Еврокомиссия готовит наши рекомендации для государств-членов ЕС. Мои сегодняшние обсуждения с Зеленским и Шмигалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, - ред.) позволят нам завершить нашу оценку. Путь известен. Я ценю усилия и решимость Украины в этом процессе",- пишет президент Еврокомиссии.

На брифинге в Киеве фон дер Ляйен отметила, что заключение Еврокомиссии по Украине будет готово к концу следующей недели.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 11 июня, Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев, чтобы обсудить с Зеленским стремление Украины стать частью состава ЕС.

Согласно данным издания Bloomberg, Европейская комиссия на следующей неделе порекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако выдвинет определенные условия Киеву.

Также вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что будет делать Украина в случае отказа относительно статуса кандидата в ЕС.

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