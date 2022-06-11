RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шлях відомий. Єврокомісія готова завершити оцінку щодо статусу кандидата України

Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Єврокомісія готова надати рекомендації країнам ЄС й завершити оцінку щодо статусу кандидата нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Єврокомісії.

"Єврокомісія готує наші рекомендації для держав-членів ЄС. Мої сьогоднішні обговорення із Зеленським та Шмигалем (прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, - ред.) дозволять нам завершити нашу оцінку. Шлях відомий. Я ціную зусилля та рішучість України у цьому процесі", - пише президент Єврокомісії.

На брифінгу в Києві фон дер Ляйєн зазначила, що висновок Єврокомісії щодо України буде готовий до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 11 червня, Урсула фон дер Ляйєн прибула з візитом до Києва, аби обговорити з Зеленським прагнення України стати частиною складу ЄС.

Згідно з даними видання Bloomberg, Європейська комісія наступного тижня порекомендує дати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу, однак висуне певні умови Києву.

Також віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина розповіла, що робитиме Україна у разі відмови щодо статусу кандидата в ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна