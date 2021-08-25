Путь к энергонезависимости Украины лежит через декарбонизацию и синхронизацию с рынками ЕС, - Тимченко

Для обеспечения реальной энергонезависимости и энергобезопасности Украины, которые являются важными составляющими независимости, совместные усилия государства и частного сектора должны быть направлены на декарбонизацию и синхронизацию с рынками ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку для издания Kyiv Post по случаю 30-летия Независимости Украины генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Украина может сделать свой весомый вклад в декарбонизация европейского континента и стать лидером декарбонизации в Восточной Европе. Ведь синхронизация планов перехода на чистые источники энергии является практической реализацией курса страны на евроинтеграцию. Декарбонизация - это глобальный тренд, который сегодня не может игнорировать ни одна компания и ни одна страна", - отметил Тимченко.

По его словам, декарбонизация предусматривает фундаментальную трансформацию нашей экономики, поскольку для этого нужны очень конкретные шаги, которые должны быть сделаны в технологиях, применении новых бизнес и экономических моделей, в основе которых должен быть опыт и цели ЕС и Green Deal.

Генеральный директор ДТЭК отметил, что за последние несколько лет Украине удалось обеспечить предпосылки для масштабных изменений в секторе зеленой генерации и стать на путь постепенного замещения угольной генерации.

"В своей Новой стратегии 2030 ДТЭК поддерживает этот тренд и стремится, чтобы не менее 33% электроэнергии ДТЭК было из возобновляемых источников. К 2040 году ДТЭК планирует достичь углеродной нейтральности", - отметил Тимченко.

Вторым вектором для в достижении энергетической безопасности Украины, по мнению генерального директора ДТЭК, является интеграция в рынки ЕС.

"Украина постепенно движется в этом направлении - два года назад был запущен либерализованный рынок, в прошлом году введено RAB-регулирования для сетей - это важные достижения. Но в ближайшие два года нам необходимо завершить реформу в энергетическом секторе и прекратить практику ручного вмешательства в работу конкурентного рынка", - убежден Тимченко.

Он отметил, что вопрос синхронизации с европейской энергосистемой должен стать украинской национальной идеей, ведь синхронизации с рынками ЕС имеет геополитическое значение и, очевидно, есть силы, которые хотят, чтобы Украина осталась присоединена к общей с Россией энергосистеме.

"Путь к энергетической независимости полностью совпадает с национальными интересами, как государства, так и частных игроков на этом рынке. Чтобы пройти его быстрее и успешнее мы должны научиться объединять наши усилия, а для этого необходимо доверие. Доверие в отношениях между государством, между частным бизнесом, между обществом - это основа для сохранения независимости и построения устойчивого будущего Украины", - отметил генеральный директор ДТЭК.