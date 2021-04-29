Декарбонизация экономики не должна происходить исключительно за средства бизнеса, - EBA

По оценке экспертов ЕВА, проект второго национально-определенного взноса Украины в Парижское соглашение (НВВ2) должен предусматривать механизмы государственной помощи бизнесу на проведение экомодернизации.

В частности, в ассоциации выразили обеспокоенность отсутствием в проекте документа финансового обеспечения сокращения выбросов парниковых газов на 65%, на что запланировано потратить 102 млрд евро.

"Как отмечают разработчики материалов к НВВ2, в основе этой суммы - общая сумма капитальных инвестиций в Украину в течение 2010-2019 годов. В то же время по данным Госстата, на мероприятия по декарбонизации и охране воздуха за этот период было потрачено лишь 24,8 млрд гривен (менее 1 млрд евро). По нашему мнению, это не является оправданным, ведь за 2020 год капитальные инвестиции в Украину сократились на 38,2% и эта негативная тенденция будет продолжаться. А также это будет означать, что выполнить климатическую цель можно будет только путем падения экономики", - отметили в ЕВА.

По их мнению, проект НПВ2 необходимо дополнить частью о разблокировании механизма государственной помощи субъектам хозяйствования на осуществление экологических мероприятий, которая закреплена на законодательном уровне еще с 2014 года.

Кроме того, в ЕВА обратили внимание на недостаточно проработанные секторальные политики в документе.

"В предыдущих версиях НВВ2 для сокращения выбросов на 72% планировалось выделить 379 млрд евро, а сейчас уже мы видим, что для сокращения выбросов на 65% необходима уже более чем втрое меньшая сумма - 102 млрд евро. Это стало возможным путем снижения климатических и финансовых обязательств для сектора зданий - с 85,7 млрд евро до 16 млрд евро, а также транспорта - с 208 млрд евро до 3 млрд евро. Получается, что выполнять цели по декарбонизации экономики Украина планирует преимущественно в секторах энергетики, промышленности и сельского хозяйства путем, очевидно, частных средств. Хотя, сектор зданий является одним из основных эмитентов СО2 в Украине, а выбросы от транспорта у нас почти не контролируются", - отметили в ЕВА.

Также эксперты ассоциации отметили, что в проекте НВВ2 не отражены такие меры, которые напрямую будут влиять на уменьшение выбросов парниковых газов. Так, речь идет об использовании вторичного сырья (промышленных отходов) в строительстве дорог, развитии альтернативных видов топлива из твердых бытовых отходов и промышленных отходов RDF и SRF в цементной промышленности; развитии проектов по переработке отходов сельского хозяйства и животноводства; внедрении минимальных экологических требований (евростандарта) в автомобильной отрасли и тому подобное.