Шлях до енергонезалежності України лежить через декарбонізацію та синхронізацію з ринками ЄС, - Тімченко

Для забезпечення реальної енергонезалежності та енергобезпеки України, які є важливими складовими власне незалежності, спільні зусилля держави та приватного сектора повинні бути спрямовані на декарбонізацію та синхронізацію з ринками ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку для видання Kyiv Post з нагоди 30-річчя Незалежності України генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"Україна може зробити свій вагомий внесок в декарбонізацію європейського континенту і стати лідером декарбонізації в Східній Європі. Адже синхронізація планів переходу на чисті джерела енергії є практичною реалізацією курсу країни на євроінтеграцію. Декарбонізація - це глобальний тренд, який сьогодні не може ігнорувати жодна компанія та жодна країна", - зазначив Тімченко.

За його словами, декарбонізація передбачає фундаментальну трансформацію нашої економіки, оскільки для цього потрібні дуже конкретні кроки, які мають відбутися у технологіях, застосуванні нових бізнес- та економічних моделей, в основі яких має бути досвід і цілі ЄС та Green Deal.

Генеральний директор ДТЕК зазначив, що за останні декілька років Україні вдалося забезпечити передумови для масштабних змін в секторі зеленої генерації та стати на шлях поступового заміщення вугільної генерації.

"У своїй Новій стратегії 2030 ДТЕК підтримує цей тренд і прагне, щоб не менше як 33% електроенергії ДТЕК було з відновлювальних джерел. До 2040 року ДТЕК планує досягти вуглецевої нейтральності", - наголосив М. Тімченко.

Другим вектором для в досягнені енергетичної безпеки України, на думку генерального директора ДТЕК, є інтеграція в ринки ЄС.

"Україна поволі рухається в цьому напрямку - два роки тому був запущений лібералізований ринок, минулого року впроваджено RAB-регулювання для мереж - це важливі досягнення. Але в найближчі два роки нам необхідно завершити реформу в енергетичному секторі та припинити практику ручного втручання у роботу конкурентного ринку", - переконаний Тімченко.

Він наголосив, що питання синхронізації з європейською енергосистемою повинно стати українською національною ідеєю, адже синхронізації з ринками ЄС має геополітичне значення і, вочевидь, є сили котрі прагнуть, щоб Україна залишилася приєднана до спільної з Росією енергосистеми.

"Шлях до енергетичної незалежності повністю збігається з національними інтересами, як держави так і приватних гравців на цьому ринку. Аби пройти його швидше та успішніше ми маємо навчитися об’єднувати наші зусилля, а для цього необхідна довіра. Довіра у відносинах між державою, між приватним бізнесом, між суспільством - це основа для збереження незалежності та побудови сталого майбутнього України", - зазначив генеральний директор ДТЕК.