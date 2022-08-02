ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не пустят в страну. Россия ввела санкции против британских журналистов и политиков

Новина українською →
Москва, Вторник 02 августа 2022 03:44
Не пустят в страну. Россия ввела санкции против британских журналистов и политиков Фото: Россия ввела санкции против 39 британцев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия ввела санкции против 39 граждан Великобритании. Теперь британские политики и журналисты не смогут посещать РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В санкционный список попали политики, бизнесмены и журналисты, которые якобы способствуют "враждебному" курсу Лондона.

Список возглавляет бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон. Также ограничения введены в отношении лидера Лейбористской партии Кира Стрармера, члена Палаты лордов Джорджа Робертсона, главы Британо-украинской торговой палаты Бейта Томса, а также 12 журналистов газет Times, Guardian, Telegraph Sun, BBC и телеканалов ITV и Sky News.

Напомним, в июле Европейский союз снял санкции против России в отношении группы товаров и услуг для авиационной отрасли.

В то же время стало известно, что Российская Федерация в течение ближайших 20 лет не будет получать новых самолетов Boeing.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вторжение России в Украину Великобритания
NEWS
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне