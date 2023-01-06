Пушиліну "дісталося". В окупований Маріуполь приїжджав віцепрем'єр РФ

"Вчора в Маріуполі було явище заступника голови уряду Московії Марата Хуснулліна. Мало бути святково, але щось пішло не так. Через чисельні скарги маріупольців на "приймальну Путіна" вперше з часів окупації Пушилін з Іващенко отримали на горіхи", - написав він.

При цьому Андрющенко наголосив, що тут би мали порадіти за маріупольців, але ні. Але рішення та протокольні доручення окупаційної влади дуже дивні.

"Теплопостачання протягом січня забезпечити виключно в "соціальних об’єктах" та … прискорити темп знесення будинків аби з весни московські підрядники почали забудову. Якщо підсумувати, то до маріупольців тут справ не дійде. Відверте лобі своїх "забудовників" задля заробітку. Не мін оборони єдиним красти з російського бюджету врешті решт", - пояснив Андрющенко.

Він зазначив, що задля власної особистої наживи росіяни стирають місто остаточно.

"Скільки українців в окупації готові принести в жертву власної жадібності - питання риторичне. Всіх. До останнього", - додав радник мера Маріуполя.

Також ми писали, що російські війська продовжують грабувати тимчасово окуповані території. Крім зерна та металів, окупанти почали вивозити з Маріуполя будматеріали, які вони отримують у процесі розбирання знищених будинків.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники поступово перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу.

Також ми писали, що росіяни зносять історичні будинки в окупованому Маріуполі.

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