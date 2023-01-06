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Пушилину "досталось". В оккупированный Мариуполь приезжал вице-премьер РФ

Фото: главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в оккупированном россиянами Мариуполе. Он вычитал главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина и местного гауляйтера Константина Иващенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Вчера в Мариуполе было явление заместителя главы правительства Московии Марата Хуснуллина. Должно быть празднично, но что-то пошло не так. Из-за многочисленных жалоб мариупольцев на "приемную Путина" впервые со времен оккупации Пушилин из Иващенко получили на орехи", - написал он.

При этом Андрющенко подчеркнул, что здесь должны порадоваться за мариупольцев, но нет. Но решения и протокольные поручения оккупационных властей очень странны.

"Теплоснабжение в течение января обеспечить исключительно в "социальных объектах" и … ускорить темп сноса домов, чтобы с весны московские подрядчики начали застройку. Если подытожить, то до мариупольцев здесь дел не дойдет. Откровенное лобби своих "застройщиков" ради заработка. Не мин обороны единственным воровать из российского бюджета в конце концов", - объяснил Андрющенко.

Он отметил, что ради собственной личной наживы россияне стирают город окончательно.

"Сколько украинцев в оккупации готовы принести в жертву собственной алчности - вопрос риторический. Всех. До последнего", - добавил советник мэра Мариуполя.

Также мы писали, что российские войска продолжают грабить временно оккупированные территории. Кроме зерна и металлов, оккупанты начали вывозить из Мариуполя стройматериалы, которые они получают в процессе разборки уничтоженных домов.

Ранее сообщалось, что российские захватчики постепенно превращают Мариупольский морской порт в военную базу.

Также мы писали, что россияне сносят исторические дома в оккупированном Мариуполе.

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Российская ФедерацияМариупольДНРПушилин