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Росіяни продовжують грабувати знищений ними Маріуполь: що загарбники вивозять до РФ

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Маріуполь, Четвер 05 січня 2023 14:23
Росіяни продовжують грабувати знищений ними Маріуполь: що загарбники вивозять до РФ Фото: росіяни продовжують грабувати знищений ними Маріуполь (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують грабувати тимчасово окуповані території. Крім зерна та металів, окупанти почали вивозити з Маріуполя будматеріали, які вони отримують у процесі розбирання знищених будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

Російські війська вивозять награбоване до Росії, одним із "улюблених" маршрутів є Маріуполь - Таганрог.

"За цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також брухт металів зі знищених міст, у тому числі з Маріуполя. Також зафіксовано вивезення будматеріалів, а саме ті, які ворог отримує у процесі розбирання знищених ним будинків у Маріуполі", - зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники поступово перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу. Усіх маріупольців, які працюють у порту, звільнили, а на їхнє місце приїхали працівники з РФ.

Також ми писали, що росіяни зносять історичні будинки в окупованому Маріуполі.

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