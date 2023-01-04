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Окупанти перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу, - радник мера

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Маріуполь, Середа 04 січня 2023 10:50
Окупанти перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу, - радник мера Фото: окупанти перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські загарбники поступово перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу. Усіх маріупольців, які працювали у порту, звільнили, а на їхнє місце приїхали працівники з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера міста Петра Андрющенка.

"Морський порт окупанти поступово перетворюють на військову базу. Наприкінці грудня з порту звільнено всіх маріупольців (за винятком окремих фахівців-колаборантів) та завезено працівників із московії. Розпочато роботи з поділу причалів на умовно цивільні та умовно військові", - розповів він.

Наразі, за словами Андрющенка, до акваторії порту можуть заходити невеликі судна класу річка-море РМЗ. Однак це не перешкоджає налагодженню поставок ворожого військового обладнання.

"Поки що фіксуємо поодинокі несистемні заходи в порт РМ3 з будматеріалами та контейнерами невідомого вмісту", - додав він.

Фото: російське судно у Маріупольському порту (t.me/andriyshTime)

Крім того, Андрющенко розповів, що у бік півночі Донецької області відновився рух ворожої техніки. Також повідомляється про велике накопичення військової техніки та живої сили перед в'їздом до Бердянська з Маріупольського кільця.

Раніше Андрющенко опублікував відео, на якому видно, як зараз виглядає знищений російськими окупантами Маріуполь.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни зносять історичні будівлі в окупованому Маріуполі.

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