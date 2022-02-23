Пушилин потребовал добровольно вывести ВСУ из Донецкой области

Главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин потребовал добровольно вывести Вооруженные силы Украины из Донецкой области. Он также констатировал, что минских соглашений больше нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".